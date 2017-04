La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, juntament amb l'alcalde de Folgueroles i president del patronat de la Fundació Jacint Verdaguer , Carles Baronet, van signar aquest dilluns a la tarda a Folgueroles, l'acta d'inici de tramitació del conveni de col·laboració per impulsar la difusió de l'obra de Jacint Verdaguer.Amb aquest acord la Diputació, a través de l'Oficina de Patrimoni Cultural, posa de manifest l'objectiu de potenciar polítiques municipals coherents, sòlides i integrals en relació al patrimoni cultural local. Concretament, el conveni permetrà posar en marxa diversos programes d'activitats durant el període 2017-2019, amb una aportació econòmica de 96.000 euros, per mostrar la rellevància de l'obra de Jacint Verdaguer en la cultura catalana.Segons una nota de la Diputació, Conesa va felicitar el municipi i a la comarca per la seva "decidida aposta per la cultura i l'emprenedoria en un territori ben musculat que posa en valor el patrimoni cultural, que representa Jacint Verdaguer, i fa un gran servei a Catalunya". La presidenta també va destacar que "la Diputació agraeix poder formar part d'aquest projecte que eleva el nivell del nostre país".En aquest sentit, l'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, va recordar "la feina desenvolupada per dues generacions de folguerolencs i com gràcies a aquest treball la Casa Museu Jacint Verdaguer ha complert el seu cinquantè aniversari i s'ha aconseguit la professionalització de la Fundació Jacint Verdaguer". Alhora també va agrair el suport de la corporació amb aquest acord que "és de molta importància per a Folgueroles, per a la figura del poeta i que preserva la cultura i la llengua catalana en un territori que ha donat grans escriptors".A l'acte han participat també el president del Consell Comarcal d'Osona, Jordi Roca i el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, entre altres personalitats.Les activitats previstes inclouen recerca i innovació amb la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la UVic-UCC, amb altres universitats i equips de treball. La creació i seguiment del Premi Verdaguer de Recerca. Treballs conjunts amb escoles i instituts, la creació i coproducció d'espectacles a l'entorn de l'obra de Jacint Verdaguer, les publicacions de diferents llibres a través de Verdaguer Edicions, i la promoció i producció d'exposicions, entre d'altres.Coincidint amb el 50è aniversari de la seva inauguració, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles ha remodelat les seves instal·lacions i ha adaptat els seus continguts per fer-los més accessibles per a les persones amb dificultats auditives i visuals.Aquesta renovació forma part del programa "Mirada Tàctil" que promou la Diputació de Barcelona i que incorpora a la Casa Museu Verdaguer nous mòduls de lectura tàctil per representar la vida i obra del poeta. Els principals elements que es presenten són un bust, una signatura en relleu i la representació de diferents poemes. El bust del poeta reprodueix les seves faccions de joventut i va acompanyat de la seva rúbrica en relleu, per fer més propera la seva dimensió humana.Aquest programa inclou la millores per la comunitat sorda signant i oralista amb vídeos en llengua de signes en català de tots els continguts de l'exposició permanent, subtitulat per la comunitat sorda oralista i locució per la comunitat cega. Aquests vídeos són accessibles per codi QR i es poden visionar al canal de YouTube de la "Mirada Tàctil".La Casa Museu Verdaguer es va inaugurar, el 18 de juny del 1967. La seva obertura s'havia programat pel 25 de juliol de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil al mateix any va frustrar la iniciativa popular. El 50è aniversari es celebrarà amb diferents activitats durant l'any, especialment durant la Festa Verdaguer, que tindrà lloc del 18 de maig al 18 de juny.

