L'Ajuntament de Vic i l'empresa Sagalés van signar aquest dilluns un conveni per tal que un dels autobusos de la línia e12 (Vic-Barcelona) porti publicitat per promocionar la ciutat a la capital catalana. Es tracta del primer conveni de col·laboració per atreure turistes la ciutat de Vic entre l'Ajuntament i l'empresa d'autobusos Sagalés.El conveni, d'un any de durada, prorrogable, permet situar publicitat de la ciutat a la part posterior d'un dels vehicles de l'e12, que fa el trajecte diari de Vic a Barcelona amb parada final a Meridiana, al carrer Casp o a l'Estació del Nord. Té un cost zero pel consistori en concepte de pagar el suport publicitari, més enllà dels costos de producció i col·locació del vinil.L'Ajuntament podrà fer ús d'aquest espai publicitari durant tot un any i podrà canviar la imatge les vegades que convingui. Per començar, s'anuncia la ciutat en un sentit ampli i general, amb el concepte de Vic Slow City, com una ciutat tranquil·la i amable, un destí per passejar i comprar.En la presentació del conveni, amb la regidora de Comerç, M. Carme Bover, i el conseller delegat de Sagalés, Ramon Sagalés, i amb la presència de diverses entitats integrants de la Taula de Turisme de Vic, es va remarcar la importància de la col·laboració entre el sector públic i el privat. En aquest sentit, Bover va explicar que és una prova perquè el sector privat s'animi a promocionar la ciutat a través d'aquest model. Per Sagalés, és una aposta per comercialitzar "molt més els actius turístics de Vic".

Presentació de la Campanya «Vic Slow City» Foto: Adrià Costa