Alguns dels objectes trobats a les golfes del monestir Foto: Mossos d'Esquadra



Alguns dels objectes trobats a les golfes del monestir Foto: Mossos d'Esquadra



Alguns dels objectes trobats a les golfes del monestir Foto: Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius TEDAX-NRBQ han localitzat aquest dijous al matí a les golfes del monestir de Santa Teresa de Vic un amagatall de la Guerra Civil on hi havia 30 kg de dinamita, 26 granades de mà, 290 detonadors, 2 fusells, 16,5 quilograms de pólvora, 2.232 cartutxos de fusell i 12 metres de metxa lenta.Tal com explica Mossos d'Esquadra, els agents han rebut l'avís d'uns treballadors que, mentre estaven fent unes obres de reforma a les golfes d'aquest convent, havien localitzat un amagatall en un sostre fals ple d'artefactes explosius. Immediatament, els agents s'han desplaçat fins allà i, després de parlar amb la mare superiora de les Carmelites Descalces, han accedit a l'interior del recinte i han iniciat la retirada de tot el material. Abans d'iniciar aquestes tasques, s'ha desallotjat una ala del convent per tal de garantir la seguretat de l'operatiu.Tal com expliquen Mossos d'Esquadra, l'origen de l'armament i dels explosius trobats aquest dijous és perquè anarquistes de la CNT-FAI van ocupar el convent durant la Guerra Civil (1936). Per tant, van fer servir l'espai de dipòsit de material militar, fins a l'ocupació de Catalunya per l'exèrcit nacional, el gener de 1939. Acabada la guerra, en un primer moment, la Guàrdia Civil el va utilitzar com a caserna i posteriorment, el convent va ser retornat a les Carmelites Descalces que és l'orde religiós titular del convent.La localització de tot aquest material explosiu ha suposat l'activació d'un dispositiu especial que ha permès la retirada de tot el material sota importants mesures de seguretat i el trasllat per carretera fins a una pedrera de la comarca d'Osona on es farà una explosió controlada.