Coincidint amb la proximitat de la jornada de portes obertes de la UVic , que se celebra aquest dissabte, la Facultat d’Empresa i Comunicació acaba d'estrenar un vídeo que recull el testimoni de les famílies que han confiat en la UVic, i en concret en aquesta facultat, per a l’educació dels seus fills.Al vídeo, amb l’eslògan “Perquè hi ha moments en què l’important és decidir”, hi han participat set pares i mares d’alumnes dels cinc graus que actualment s’imparteixen a la Facultat d’Empresa i Comunicació.

Consulta tota la programació de les portes obertes