La UVic obre les portes aquest cap dissabte, 1 d'abril, amb l'objectiu d'ajudar els futurs estudiants a prendre una de les decisions més importants de la vida, com és escollir estudis superiors. Per això, el Servei de Carreres Professionals de la UVic oferirà un taller d'orientació durant aquesta jornada. Els futurs estudiants podran fer un test que els permetrà conèixer les professions relacionades amb els estudis que els interessen. A part, una orientadora els ajudarà a analitzar els resultats que han obtingut del test i a planificar el seu futur acadèmic i professional.D'altra banda, una de les principals novetats de la jornada de portes obertes d'enguany són el conjunt d'activitats per donar a conèixer el nou grau en Medicina que començarà el curs vinent. Al Centre d'Estudis Sanitaris i Socials hi haurà xerrades informatives, atencions personalitzades i fins i tot s'ha previst un recorregut amb carrilet per davant de les futures instal·lacions de Medicina i de l'àmbit clínic (Can Baunmann, Hospital Universitari de Vic, Osonament i Clínica de Vic).Hi haurà sessions orientatives per als 25 graus i el doble grau que s'oferiran el curs vinent, entre els quals destaquen el grau en Emprenedoria de l'Economia Digital, el d'Enginyeria en Automoció o el de Multimèdia: Aplicacions i Videojocs, a més de Medicina, que són de nova implantació. També hi haurà una sessió informativa especial per als futurs estudiants de Mestre que per primer cop hauran de passar unes Proves d'Aptitud Personal per accedir a aquests estudis.El Campus Professional de la UVic, situat a l'edifici de la Farinera, també obrirà les portes per donar informació dels Cicles Formatius de Grau Superior."Volem que la jornada de portes obertes sigui tota una experiència per als futurs estudiants", afirma la directora de l'Àrea de Màrqueting i màxima responsable de la Jornada, Anna Fàbregas. Per això, sota el lema de "L'inici d'un gran futur", un conjunt d'activitats informatives i lúdiques faran que els visitants se sentin els veritables protagonistes de la diada. Durant tota la jornada hi haurà actuacions de teatre, de música i de la coral de la UVic.Tampoc hi faltaran tallers, food trucks, activitats i exposicions relacionades amb les àrees d'estudi de la UVic, i un equip d'estudiants faran visites guiades en funció de les àrees de coneixement en grups reduïts. Aquests recorreguts permeten descobrir tots els espais i laboratoris de les facultats, que estaran en ple funcionament.A banda de la informació acadèmica també hi haurà xerrades sobre beques, preinscripció, matrícula, programes d'intercanvi, allotjament, transport, esports, idiomes i màsters i postgraus.

Consulta tota la programació