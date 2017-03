Torelló acull, un any més, l'edició de Pescabirres-Fira de Cervesa Artesana , aquest divendres i dissabte. La gran novetat d'enguany era el canvi d'emplaçament de l'esdeveniment, que s'havia d'ubicar als jardins Vicenç Pujol, per tal de disposar d'espai suficient per créixer, tal com van explicar els seus organitzadors.Tot i així, a última hora, la previsió del temps ha jugat una mala passada als organitzadors que els obliga traslladar la fira a la carpa municipal.

Programa d'actes del Pescabirres 2017

Galeria de fotos de la primera edició del Pescabirres (Adrià Costa)