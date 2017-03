La Policia Local de Torelló va detenir un menor d'edat per un presumpte intent de robatori en un domicili, el passat divendres 24 de març. Tal com expliquen a través d'un comunicat, els agents van rebre l'avís d'un veí, al voltant de dos quarts de 4 de la tarda, informant que havia sorprès un jove intentant robar al seu domicili.



Un cop es va disposar de la descripció, es va iniciar recerca i a les 4 de la tarda, a l'estació de RENFE, es va poder identificar i detenir al presumpte autor dels fets. Tant la descripció del propietari del domicili com una empremta de sabata deixada a la porta que va intentar forçar, coincidien plenament. El detingut és menor d'edat i veí de Torelló.