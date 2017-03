El Consorci Hospitalari de Vic ( CHV ) va celebrar aquest dimecres la jornada de portes obertes per als futurs metges i infermeres residents, en el marc de la companya de promoció de l'activitat docent. Tal com explica el CHV en una nota, la cap d'estudis, Maria Viñolas, va donar la benvinguda a tots els assistents i els va presentar el consorci, les característiques de la institució (proximitat, atenció personalitzada, qualitat, ABP) i els avantatges de fer la residència al CHV: "Som un hospital universitari, amb molta implicació en l'àmbit de la Docència".Tenint en compte que alguns dels futurs residents vénen de diferents punts de l'estat espanyol, Viñolas també va aprofitar per situar Vic en el mapa de Catalunya, perquè coneguin el territori en el que treballaran i –probablement viuran- en els propers anys de la seva vida. Com a consell, la cap d'estudis els va explicar que per escollir plaça han de fixar-se en 4 qüestions: la vessant assistencial, la formativa, la investigadora i la projecció de futur. "Aquí, la part assistencial és un 10. Els residents, des del primer dia s'involucren al 100% en l'assistència dels pacients".Els coordinadors docents d'ACEBA i l'ICS Catalunya central, Roger Codinachs i Joan Deniel, així com els coordinadors docents de l'ABS Manlleu i l'ABS Santa Eugènia, Sara Sánchez i Marta Cantero, van explicar als assistents la formació en Medicina Familiar i Comunitària al Consorci Hospitalari de Vic. I els tutors de les diferents especialitats van rebre als futurs residents, amb entrevistes personalitzades i una visita guiada per les instal·lacions de l'Hospital Universitari de Vic.El Consorci Hospitalari de Vic ofereix Formació Sanitària Especialitzada en 9 especialitats -7 de mèdiques i 2 d'infermeres-. Aquest any 2017, hi ha una oferta de 20 places en total: 1 de Cirurgia General, 1 de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2 de Geriatria (conjunta amb la Fundació Hospital de la Santa Creu), 2 de Medicina Interna, 1 de Psiquiatria i 2 d'Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadores) i 11 places per formar metges i infermeres d'Atenció Familiar i Comunitària (conjunta amb l'ICS Catalunya Central i ACEBA). L'única especialitat que no obre plaça aquest any és Ginecologia i Obstetrícia.Els CHV ha editat un vídeo informatiu per mostrar com s'orienta la Formació Sanitària Especialitzada al Consorci Hospitalari de Vic. L'audiovisual fa una breu pinzellada per algunes de les 9 especialitats que ofereix la institució. Els tutors, caps de servei i la cap d'estudis expliquen els avantatges de cursar l'especialitat al CHV i els residents comparteixen el seu testimoni i la seva experiència personal.