Les Propostes dels Centres Cívics de Vic tanquen aquest dissabte la temporada d'hivern amb l'espectacle Arnau Tordera i les dones. Tal com expliquen des dels CCVic, el músic de Tona donarà la mà als millors compositors de totes les èpoques del teatre cantat per parlar de les dones, amb algunes col·laboracions sorpresa. L'espectacle començarà a dos quarts de 10 del vespre a l'Espai ETC de Vic i el preu de l'entrada és de 10 euros.

Consulta més informació