El Casino de Vic inaugura aquest divendres l'exposició "Redescobrint Puig Genís", en commemoració del 60è aniversari de la mort del pintor vigatà. La mostra vol posar en valor la figura de Manuel Puig Genís (1868-1957) com a persona i artista. L'exposició s'estructura en àmbits cronològics i temàtics, on es pretén posar en relleu l'obra pictòrica així com els vincles biogràfics i artístics i la tasca com a activista cultural i cívic a la ciutat de Vic.De fet, Puig Genís va ser president en dues ocasions del Casino i també regidor a l'ajuntament. Va pintar els vigatans il·lustres de la Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic i les pintures de l'església de la Santa Creu, entre moltes altres coses.La mostra anirà complementada amb activitats paral·leles com una conferència i un itinerari per Vic, que faran les comissàries de l'exposició: Raquel Castellà i Perarnau (historiadora) i Montse Fernández-Esparrach (historiadora de l'art). La inauguració de la mostra és aquest divendres, 31 de març, a dos quarts de 9 del vespre, a la sala d'exposicions del Casino de Vic i es podrà veure fins al 14 de maig, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 del vespre.