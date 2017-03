El Govern de la Generalitat ha aconseguit el compromís de Telefónica, per tal que durant el proper mes d'abril es portin a terme tot un seguit de millores en la seguretat dels dipòsits del repetidor de Puigdon, que garanteixin la cobertura mòbil i l'Internet als municipis d'Alpens, Borredà (Berguedà) i Les Llosses (el Ripollès). D'aquesta manera, ha informat la Delegació del Govern a la Catalunya Central, es podran evitar les interrupcions del servei de la companyia, derivades dels robatoris de combustible, que és un dels principals problemes causants del mal servei.Segons ha informat la Delegació, aquesta acció es duu a terme després de diverses reunions amb l'alcalde de Borredà, Joan Roma, qui ha traslladat la preocupació del municipi sobre aquest aspecte, i ha demanat al Govern que realitzi accions sancionadores contra la companyia de telecomunicacions. En aquest sentit, ha destacat el Govern, "la voluntat comuna és que es doni un correcte servei", motiu pel qual es vetllarà per la seguretat en els dipòsits, i es treballarà per possibilitat l'electrificació de l'estació principal de Puigdon. En cas que els problemes no se solucionin, han indicat, es procediria a la via sancionadora."No podem admetre ni tolerar, en cap cas, talls de subministrament en cobertura mòbil i d'Internet, i menys quan aquests són reiterats en el temps i de massa dies", han lamentat. Per això, es demana "rigorositat i seriositat" a la companyia en els actes i accions a dur a terme, sent conscients dels costos que suposa, però també exigint que s'abordi "el més aviat possible".El repetidor de Puigdon va ser instal·lat al terme municipal d'Alpens l'any 2001. Des de llavors, però, els usuaris del servei s'han anat trobant amb una problemàtica agreujada amb el temps, que deriva del fet que aquest aparell no funcioni amb subministrament elèctric, sinó amb gasoil. Davant d'aquesta situació, han estat diversos, els municipis que han denunciat el cas, demanant al Govern que actués amb diligència i demanés responsabilitats a la companyia.