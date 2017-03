Aquesta setmana s'ha fet lliurament dels dos últims volums de llibres d'actes del ple de l’Ajuntament de Torelló, després del seu procés de restauració en el marc del Programa de Restauració de la Xarxa d’Arxius Municipal de la Diputació de Barcelona. Tal com explica l'Ajuntament, en aquesta ocasió s’han restaurat 4 volums de llibres d’actes dels anys 1895 a 1898, que presentaven un estat de conservació força deficient amb nombroses alteracions mecàniques, així com, afectacions microbiològiques.



El procés de restauració de què ha estat objecte aquesta documentació s’ha allargat durant més de cinc mesos i ha anat a càrrec del tècnic restaurador Toni Esparó. El tractament s’ha fet en diverses operacions: neteja en sec i aspiració de la documentació; neteja humida per immersió; reaprestat i aplanat del suport; desinfecció preventiva; consolidació i reintegració del suport; relligat de la documentació i finalment protecció de la documentació. Amb aquesta intervenció s’ha pogut aturar el procés de degradació microbiològic que patien aquests volums, recuperar la seva estabilitat física i evitar noves i futures alteracions.



Els llibres d’actes del ple formen una de les sèries documentals cabdals de tot arxiu municipal, i com a tals, són de conservació permanent. Recullen les transcripcions de les actes aprovades del ple de l’Ajuntament, amb indicació de la data de la sessió, la relació de matèries i assistents, les incidències, els vots emesos i els acords adoptats. En el cas de Torelló, deixant a banda el Llibre del Consell del s. XVII, s’inicien d’una manera regular l’any 1852.



L’any 2007 es va detectar un dèficit en l’estat de conservació d’alguns llibres d’actes del ple, sobretot els compresos en el període 1852-1900. A partir d’aquest moment, l’Arxiu Municipal ha prioritzat la participació en el Programa de Restauració de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació. Aquest programa dóna suport econòmic als treballs de restauració i conservació del patrimoni documental local, amb l’objectiu de garantir-ne la seva preservació, accessibilitat i difusió.