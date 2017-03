Esquerra Republicana de Vic ja té nova presidenta. La secció local va celebrar el dimarts passat, 21 de març, un congrés per a la renovació dels quadres locals de la seva executiva, al centre cívic de Can Pau Raba. El congrés, que va comptar amb la participació de militants, simpatitzants i amics d'ERC, així com també membres de l'Associació SomVic, no va tenir sorpreses. Rosa Altimiras va sortir escollida com a presidenta d'ERC Republicana a Vic. De fet, era l'única candidatura presentada.



Tal com explica la formació en una nota, Altimiras va remarcar que "en aquesta nova etapa apostem més que mai per treballar amb un lideratge compartit que doni més importància a les virtuts col·lectives i al compromís democràtic, que inclou la participació, la transparència i la rendició de comptes".



Com a membres destacats de la Secció Local, tant el Conseller de Justícia, Carles Mundó, com la Secretària General d'ERC, Marta Rovira, van intervenir durant el congrés amb l'esperit d'exposar els principals eixos sobre els quals tant el govern com ERC estan treballant per a fer possible el referèndum que ha de decidir el futur de Catalunya. En les dues ocasions van fer crides a tota la militància a no oblidar mai que l'objectiu del partit no és cap altre que el de construir una eina útil per a treballar pels desitjos i necessitats de la ciutadania. .



Les noves responsabilitats dins l'executiva del partit són: Rosa Altimiras (Presidenta), Santi Crusellas (Vicepresident i Secretaria de Finances), Albert Sicília (Secretaria d'Organització i Dinamització Interna), Júlia Solà (Secretaria de les Dones), Albert Palou (Secretaria d'Imatge i Comunicació i Xarxes), Maria Balasch i Joan Ballana (Portaveus del grup municipal i Secretaria de Política Municipal), i Enric Furriols (Representant de les JERC).