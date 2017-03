La Fiscalia ha demanat dotze anys de presó per a un professor de gimnàstica d'una escola de Sant Boi de Lluçanès per presumptament haver abusat en diverses ocasions d'un nen de tres anys durant les classes. En el seu escrit d'acusació previ al judici, el fiscal considera que entre setembre i desembre del 2013 l'acusat, durant les classes d'educació física es va apropar a aquest menor, que va consentir els abusos "per la seva curta edat".



Durant "el desenvolupament d'un joc, li va baixar els pantalons i els calçotets" i suposadament li va fer una fel·lació, segons sosté el fiscal, de cara al judici que es preveu celebrar dijous vinent a l'Audiència de Barcelona.



El representant del Ministeri Públic demana (pel que considera un delicte continuat d'abusos sexuals sobre un menor) que, a més de la pena de presó, se l'imposi l'obligació d'indemnitzar al nen amb 30.000 euros pels perjudicis ocasionats. El fiscal també reclama que es prohibeixi a l'acusat acostar-se a una distància inferior a 1.000 metres respecte al domicili de la víctima, el seu lloc d'estudi o qualsevol altre lloc en el qual es trobi el menor, per un termini de deu anys més que la pena de presó que se l'imposi.