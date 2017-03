El campament Foto: Acció Escolta de Catalunya

Una desena d'agrupaments d' Acció Escolta de Catalunya es van concentrar aquest cap de setmana a Sant Quirze de Besora per participar en una trobada de sensibilització ambiental. L'activitat, que va aplegar uns 600 infants i joves, estava ambientada en la història d'un accident químic que transforma la població en zombis.D'aquesta manera, tal com informa Acció Escolta en una nota de premsa, es pretenia incidir en la sensibilització sobre els riscos i les problemàtiques de la contaminació mediambiental. Així doncs, infants i joves van haver d'organitzar-se, treballar en equip i superar diverses proves per tal de combatre els efectes tòxics i revertir la situació tot buscant solucions per preservar la natura en bones condicions.El diumenge va tenir lloc un dinar de germanor i un acte públic per commemorar el 15è aniversari de l'associació. L'ocasió va comptar amb el president d'Acció Escolta, Lluís Escala, que va explicar les dificultats que viu actualment la joventut i de problemàtiques socials com la violència masclista i l'homofòbia, remarcant que "no podem deixar que la societat de la immediatesa ens canviï; hem de ser nosaltres qui transformi la societat".Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit, va destacar que "respectant el medi ambient, feu que aquest país sigui millor". En el mateix sentit es va pronunciar Marta Vilalta, Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que va afirmar que "la tradició i els valors de l'escoltisme són imprescindibles per al país que volem", tot afirmant que la intenció del Govern català a través dels processos participatius oberts actualment per definir les polítiques de joventut és "que tot allò que representeu sigui present a la Catalunya del futur".