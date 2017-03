d'

Clàudia Galicia i Mireia Miró, subcampiones d'esquí de muntanya per equips Foto: ISMF

Clàudia Galícia amb bona part del consistori torellonenc. Foto: Aj. de Torelló

Clàudia Galícia ha rebut aquest migdia el reconeixement de l'Ajuntament de Torelló pels seus èxits esportius al llarg de la temporada hivernal i especialment als mundials d'esquí de muntanya, on va obtenir la medalla d'or en la modalitatesprint.Tal com informa l'Ajuntament de Torelló, l'acte ha tingut lloc a la Sala Noble de Can Parrella, en presència de membres de l'equip de govern i dels grups polítics de l'Ajuntament. La regidora d'Esports,Villena, ha enumerat els mèrits esportius de l'esquiadora torellonenca, mentre que l'alcalde ha elogiat la seva gran capacitat d'esforç i el seu talent natural i li ha agraït que hagi aconseguit que "des dels mitjans de comunicació sempre s'associï el nom de Clàudia Galícia a Torelló".L'esportista, emocionada, ha volgut agrair el reconeixement de l'Ajuntament i el suport que rep per part de la gent de Torelló. Abans de signar el Llibre d'Honor, ha reiterat la seva intenció de continuar competint al màxim nivell i intentar repetir els èxits que està obtenint.Als mundials d'esquí de muntanya a(Itàlia), Clàudia Galícia va obtenir quatre medalles: la d'or en la modalitat esprint, la de plata en relleus, per equips i combinada, a banda de classificar-se sisena en la cursa vertical.