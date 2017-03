Pere Aurell (dreta), guanyador de la Marató de la Vall del Congost Foto: Josep M. Montaner

Trail Vall del Congost Foto: Josep M. Montaner

La parella formada per Pere Aurell i Ragna Debats, ambdós del club La Cameta Coixa, han estat els guanyadors, aquest diumenge, de la Marató de 42 quilòmetres de la Vall del Congost , que ha aplegat més de 300 participants a Aiguafreda (el Vallès Oriental). Una cursa multitudinària, que es complementava amb una Mitja Marató també molt participada de 23 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu, on hi han corregut més de 500 persones, en un dia de temperatures gairebé estiuenques.A la Marató, que ha sortit a les 7.00 del matí del passeig Catalunya de la zona esportiva, Aurell ha estat el més ràpid amb un temps de 4:24:41, seguit per Marc Caros (Inverse Team Trails) que ha arribat 6 minuts després, i de Diego Arroyo (Associació Esportiva Matxacuca), que ha fet un temps de 4:31:40, per acabar de completar el podi.En dones, Debats ha coronat el lloc més alt de la classificació amb 4:57:30, seguida per Eli Gordón (Cedanyola Club d'Hòquei), que ha finalitzat amb 5:07:32, i Andrea Gil (Inverse Team Trails), que ha acabat amb 5:20:00 sota un sol de justícia. En total, 321 corredors han disputat aquesta modalitat marcada per un perfil de continues pujades i baixades, 3.000 metres de desnivell positiu, discorrent per la casa nova de Sant Miquel, el pla de la Rompuda, el Paraiso, el Pla de Llobins, la Roca de la Pe, el Bellver, la Pedralba, el sot del bac, el grau de les Avellanedes, Valldaneu i Can.La Mitja Marató de 23 quilòmetres ha sorprès per superar el nombre de places disponibles, a priori. De les 480 que s'ofertaven, finalment s'han ampliat fins a 502, el nombre total de corredors que han decidit disputar aquesta cursa més curta.Albert Soley (Inverse Team Trails) i Aida Fornieles han estat els guanyadors amb en uns temps de 2:03:29 i 2:34:25, respectivament. El podi masculí s'ha completat amb Francesc Solé i Sergi Rodríguez, que han arribat quatre i cinc minuts després del primer corredor, mentre que en categoria femenina, les segona i tercera classificades han estat Gabriela Sánchez (Inverse Team Trails) i Laia Guardia (Sant Feliu Corre), amb 2:36:34 i 2:39:47.