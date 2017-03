Evolució de l'atur a Vic Foto: Observatori Socioeconòmic d'Osona

Arnau Martí, Josep Arimany i Gerard Hernández Foto: Adrià Costa

Núria Macià, en un moment de la roda de premsa. Foto: Adrià Costa

A finals de febrer, l' Observatori Socioeconòmic d'Osona Creacció van alertar del perfil d'aturat a la comarca: persones majors de 45 anys amb baixa qualificació professional, sense estudis postobligatoris, i que són sobretot dones majors de 55 anys . Dies després l'Ajuntament de Vic va aprovar per unanimitat al ple l'ampliació de subvencions a les empreses per contractar persones majors de 45 anys, ja que fins ara només s'atorgaven per contractar joves (menors o igual a 30 anys) amb formació acadèmica de grau mitjà.Aquest dimarts, l'Ajuntament de Vic ha presentat la línia d'ajuts que ofereix a les empreses que contractin a persones amb aquest perfil. De les 2.800 persones aturades que hi ha actualment a la ciutat, gairebé la meitat (49%) tenen més de 45 anys. Tal com ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Josep Arimany, es destinaran un total de 45.000 per subvencionar a empreses que contractin a persones majors de 45 anys. El regidor de Vic Per a Tots, Arnau Martí, ha concretat que es tracta d'un contracte de com a mínim 9 mesos, i que aquests ajuts cobreixen els primers sis mesos del cost de contractació laboral.Segons les dades de Creacció, el 29,56% d'aturats fa menys de tres mesos que estan a l'atur (833). D'altra banda, el 27% dels aturats són de llarga durada (761), és a dir, persones que fa més de dos anys que es troben en situació d'atur. Per nivells de formació, el gruix d'aturats disposa d'estudis d'educació general (1605 persones).Tot i això, les dades d'atur i contractació a Vic evolucionen favorablement. Aquest mes de febrer, s'han registrat 197 contractes més que el febrer del 2016 i 226 contractes més que durant el passat mes de gener. Així doncs, la taxa d'atur a Vic ha registrat un descens del 14% en relació a la de l'any passat. Dels 1.523 contractes nous durant el 2016, un 55,94% són homes i un 44,06% són dones. La majoria dels contractes registrats són temporals (un 84,25%), mentre que el febrer del 2008 representaven un 77,79%. Quant als contractes indefinits representen un 15,75%, i el 2008 representaven un 22,21%.Arimany ha destacat els projectes que ha encomanat l'Ajuntament de Vic a Creacció per treballar emprenedoria, ocupació, innovació, teixit productiu i l'impuls de projectes estratègics per la ciutat. Precisament, tal com ha explicat el regidor, s'han creat 49 empreses noves amb un total de 87 llocs nous de treball, gràcies a l'assessorament a emprenedors de Creacció. Pel que fa als vivers, actualment hi ha 51 empreses allotjades, que donen feina a 95 persones.D'altra banda, el regidor de Promoció Econòmica també ha presentat les dades del Servei Local d'Ocupació (SLO) de l'Ajuntament de Vic, remarcant que 825 persones han trobat feina a Vic. El SLO ha atès 732 nous usuaris i 769 assessoraments. De les 307 ofertes gestionades, s'han cobert 216 llocs de treball.Precisament, durant la presentació, l'emprenedor i propietari de Lasevaweb Global Web Services, Gerard Hernández, ha explicat la seva experiència amb el Servei Local d'Ocupació i Creacció que l'han ajudat a tirar endavant el seu projecte professional. L'empresari que va començar el 2014 sol, actualment té una plantilla de 7 treballadors: 6 desenvolupadors i 1 administratiu. Precisament aquest darrer forma part de la plantilla, gràcies a una subvenció que li han atorgat.La directora executiva de Creacció, Núria Macià, ha apuntat que les empreses emprenedores que inicien el seu projecte, però finalment no segueixen (un 44%), el motiu principal és per la gestió empresarial. La majoria són perfils tècnics que necessiten assessorament econòmic-financer i comercial.