Els cartells reivindicatius que hi ha a l'escola Foto: Toni Carrasco

L' AMPA de l'escola pública Xoriguer de Centelles fa temps que reclama convertir-se en una escola-institut. Tot i així, les seves demandes han estat rebutjades dos cops pel Departament d'Ensenyament, al·legant que l'IES Pere Barnils té suficients places. L'associació de Mares i Pares d'Alumnes no es rendeix i es reunirà aquest dimecres amb la Direcció General Centres Públics de Barcelona per exposar la seva proposta.Aquesta -modificada després de la primera negativa- consisteix a què l'escola, almenys, pugui fer 1r i 2n d'ESO, és a dir, que pugui ser secció-institut. Concretament, tal com expliquen, s'aposta per a poder ser una secció de l'IES Pere Barnils de manera que s'obrís una línia d'ESO al Xoriguer. Segons l'AMPA, "es reduirien costos de personal, costos econòmics d'espais, optimització dels mateixos, i sobretot continuïtat de la línia pedagògica que és l'objectiu principal d'aquesta sol·licitud"."La proposta va més enllà de solucionar la situació d'alguns nens; és una proposta amb un ferm caràcter pedagògic, que té en compte l'ordenació territorial del municipi i vol solucionar la congestió que patiran els propers cursos els centres de secundària" remarquen des de l'AMPA. Apunten que és una solució a mitjà i llarg termini "per tal de no haver de córrer a darrera hora". Alhora expliquen que la seva proposta donaria solució a la congestió que hi ha a l'IES Pere Barnils. "Tan sols falta el vistiplau del Departament d'Ensenyament", sentencien.Aquesta escola es va obrir el curs 2011-2012 a causa de la saturació que hi havia a la resta de centres del municipi. Tal com expliquen des de l'AMPA, fa dos anys que reclamen aquesta proposta, ja que aquest 2017-2018, els alumnes de sisè hauran de començar ESO. El projecte que proposa l'AMPA compta amb el suport del Consell Escolar i l'Ajuntament de Centelles.