Els formats en aquest grau podran desenvolupar productes multimèdia des de la idea inicial fins a la comercialització. Foto: UVic-UCC

La Facultat de Ciències i Tecnologia (UST) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) oferirà a partir del curs que ve un grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs. Els estudis, que s'impartiran al campus Vic, formaran professionals en tecnologia especialitzats en el disseny i el desenvolupament d'aplicacions i elements multimèdia, fent especial èmfasi en els videojocs, les aplicacions per a dispositius mòbils i web, i en la integració dels sistemes que poden intervenir en aquests entorns.El pla d'estudis complementa aquesta formació en creativitat i programació, amb la capacitació en competències i coneixements d'emprenedoria, comunicació i màrqueting en l'àmbit dels negocis digitals i audiovisuals... "Els graduats que s'integraran en equips de treball d'aquest àmbit requeriran un perfil professional transversal, amb coneixements tant de programació com de comunicació digital", aclareix Laura Dempere, degana de la UST. Per això, el nou grau "integra els coneixements de programació, de disseny i de comunicació perquè els futurs graduats puguin treballar en equips multidisciplinaris i desenvolupar productes multimèdia des de la idea inicial fins a la comercialització, passant pel disseny i el desenvolupament", diu Dempere.Per aconseguir-ho el grau introdueix múltiples assignatures basades en la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) i reforça les competències transversals d'emprenedoria, innovació, treball en equip i comunicació en diverses llengües, relacionades amb el desenvolupament personal i professional. Des de primer curs els estudiants treballaran en equip en projectes integrats, basats en els continguts transversals de totes les assignatures que s'estiguin cursant. Els futurs graduats, segons Dempere, seran "professionals amb un perfil clau en l'actual societat digitalitzada i hiperconnectada, ja que seran experts en el desenvolupament d'eines i solucions que estan en el cor del paradigma IoT (Internet de les Coses)".El nou grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs respon a la necessitat creixent de les empreses d'incorporar professionals experts en noves tecnologies de disseny i creativitat, i d'aprofitar el potencial que els ofereixen les plataformes digitals per innovar i promocionar-se. Segons l'informe "Estratègia per a un mercat únic digital per a Europa", realitzat per la Comissió Europea l'any 2015, la demanda de professionals qualificats en l'àmbit digital creix a un ritme del 4% cada any. El mateix informe alerta que el dèficit de professionals amb aquests perfils podria assolir els 825.000 llocs de treball l'any 2020.Alhora, el "Llibre Blanc per al disseny de les titulacions universitàries en el marc de l'Economia Digital", elaborat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme el 2015, posa de relleu la velocitat amb què avancen les noves titulacions i els nous models de negoci digital, i el fet que els perfils més demandats l'any passat en aquest àmbit ni tan sols existissin fa una dècada.Entre aquests perfils, àmbits com els videojocs, el disseny i l'art digital, l'animació, els entorns 3D, els continguts digitals o el màrqueting i la comunicació digital són alguns dels més destacats. El mateix document apunta que encara existeixen pocs centres amb titulacions alineades amb els perfils demandats en aquest sector, en relació amb la demanda creixent al mercat de perfils polivalents en àmbits creatius i tecnològics com l'animació o el videojoc.