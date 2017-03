L'acte de Vic Foto: ERC

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha fet un desplegament sense precedents arreu del país, aquest cap de setmana del 18 i 19 de març. Esquerra ha ubicat més de 145 parades de forma simultània arreu del territori, incloent-hi totes les capitals de comarca. Per això, també ha portat aquesta la campanya "La República que farem" a Vic i a Prats de Lluçanès, que el passat 4 de març va començar.A Vic, hi havia la secretària general del partit, Marta Rovira, i a Prats de Lluçanès, el vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització i alcalde del municipi, Isaac Peraire. L'alcalde de Prats apunta que aquest acte "recull de manera més gràfica com estem construint la nova República; entre tots, escoltant, reflexionant, amb arguments, amb noves i modernes propostes i des de tot arreu del país".Aquest dimarts, ERC de Vic organitza el seu congrés per la renovació de l'executiva local i només s'ha presentat una única candidatura encapçalada per Rosa M. Altimiras. La formació local fins ara estava liderada per Pere Ricart.