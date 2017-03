La 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya arrenca aquest dilluns, 20 de març, amb una etapa amb arribada i sortida a Calella, i sis ports de muntanya, entre els que destaquen els de primera categoria del Muntanyà i Coll Formic. La cursa d'enguany presenta un cartell de luxe, amb tres grans favorits: Crhis Froome, el gran dominador del Tour dels últims anys, Alberto Contador i Alejandro Valverde. No els hi posaran fàcils altres ciclistes, com Romain Bardel, Mikel Landa o Samuel Sánchez.Disputen la Volta un total de 200 ciclistes, en 25 equips . La cursa, que s'allargarà set dies, ofereix un recorregut atractiu i equilibra t, amb oportunitats per a tots els diversos tipus de corredors.La segona etapa serà una de les novetats de l'edició d'enguany, amb una contrarellotge per equips de 41,3 quilòmetres amb inici i final a Banyoles, en el qual es recorrerà bona part de la comarca del Pla de l'Estany. La tercera serà una de les dues amb final en alt, amb la doble ascensió a la Molina, després d'haver passat per l'alt de Toses. La quarta jornada, amb final a Igualada, presenta un port a 13 quilòmetres de l'arribada, el Turó del Puig, curt però dur, que pot ser decisiu en la resolució de l'etapa. La cinquena etapa acabarà a Lo Port, l'unic port de muntanya de categoria especial d'aquesta edició, una pujada de 8,4 quilòmetres i un pendent mig del 9%. El sisè dia es correrà entre Tortosa i Reus, i tindrà l'últim port de muntanya de primera categoria d'aquesta edició, l'alt de la Musara, a 35 quilòmetres de l'arribada. La Volta finalitzarà amb el ja tradicional circuit a Montjuïc, i les vuit voltes que acabaran de decidir el guanyador d'aquesta edició.