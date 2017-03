Carles Fiter

El president de la Generalitat de Catalunya destaca el model comercial del grup per Catalunya que "sense perdre la identitat, no ha perdut la vocació de modernitat i de futur" | El director general i president del grup Bon Preu, Joan Font, remarca que "si no hi ha bons equips, les empreses no funcionen" | La instal·lació fotovoltaica de les noves instal·lacions permetrà estalviar un 40% de consum elèctric