José Antonio Marina durant la xerrada d'aquest dimecres passat. Foto: Toni Carrasco

El Consell Empresarial d’Osona (CEDO) va organitzar una xerrada a càrrec de José Antonio Marina, filòsof, especialista en tècniques cognitives i catedràtic de Batxillerat, sota el títol: "Com generar talent". Marina, que va omplir pràcticament l'Auditori del Sucre, és un dels filòsofs més influent amb temes de gestió i un dels pensadors més llegits i admirats. Ha elaborat una teoria de la intel·ligència que comença amb la neurologia i acaba amb l'ètica, amb aportacions fonamentals a la intel·ligència de les organitzacions i estructures polítiques.Per l'orador el talent és el motor de la transformació, tant en àmbits privats com col·lectius (com poden ser les empreses). Per Marina el talent no és purament científic, ja que creu, per exemple, que les empreses que sobreviuen són les que van al mateix ritme que la resta de la societat, i les que es mantenen, evolucionen i progressen són les que van més ràpides que la resta del seu entorn i preveuen els canvis.Posant diferents exemples es va ficar al públic a la butxaca afirmant amb rotunditat que es pot ser intel·ligent en capacitats, però molt estúpid a l'hora d'aplicar aquestes capacitats. En una altra comparativa molt pedagògica i clarificadora va dir que tan en la vida com en un joc de cartes hi ha cartes bones i dolentes; que és millor sempre tenir les cartes bones, però que la partida sempre la guanya qui sap juga millor, que no necessàriament és el que té les millors cartes.Pel professor, tot i així, això ha canviat recentment amb el descobriment i l'aplicació dels coneixements en matèries. El ponent va afirmar que el 65% de les feines que faran en el futur els nens d'avui dia, encara es desconeixen, i és per això que entrenar-se a aprendre pot salvar el futur laboral de molts futurs bons professionals. I sobretot potenciar aquesta capacitat d'aprendre, de tot i ràpid.En l'àmbit empresarial, segons el conferenciant, els suggeriments i millores i els canvis sempre han de venir de baix i al dalt, la direcció només ha de triar i executar a partir d'aquesta informació real. Ell creu que el talent sempre és pràctic i per això els problemes teòrics es resolen quan se sap la solució, i en canvi els problemes pràctics es resolen quan s'aplica la solució.Parlant d'educació va dir que aquesta no l'interessa a ningú, ja que no surt a les enquestes com una preocupació bàsica i primordial dels ciutadans d'aquest país. I també creu que mai es pot fer i aplicar una llei d'educació dels despatxos; en aquest sentit va ser rotund "un tal Wert ha estat una injúria pel sistema".Quant a les xarxes socials i Internet tampoc es va mossegar la llengua dient que es viu en un món de falses veritats a les xarxes, per això fa falta més filosofia per educar en un pensament crític.En acabar i ja a les conclusions va ser molt concret amb conceptes de què cal saber aprendre sempre, que crear la por és un sentiment terrorífic, que el que avui dia sap la ciència sobre els comportaments humans té un futur molt optimista, etc. Per Marina només hi ha dues maneres de manar: donant confiança o no donant-la a la resta de l'equip.