Un dels grups acaba de plantar un arbre Foto: ACN



Per grups, els escolars han anat plantant cada arbre al costat del riu Foto: ACN

Equipats amb pales, galledes i rampins, uns 220 escolars de primer i segon de Primària de les cinc escoles de Torelló han arribat aquest divendres al matí a la riba del riu Ges, a prop del Pont de Malianta, amb l'objectiu de plantar arbres. En el marc de la Festa de l'Arbre, cada any els més menuts del municipi ajuden en les tasques per repoblar la zona d'espècies autòctones.Concretament, en l'espai on s'ha actuat feia tres anys que s'havia tallat una pollancreda, un tipus d'arbre que no és propi de la zona. En total s'han plantat 34 arbres d'espècies originàries del territori com freixes, aurons, avellaners o til·lers. Alguns dels alumnes han destacat la importància de col·laborar en la plantada perquè els arbres generen oxigen i aquest és vital per gaudir d'un aire "més net" a l'hora de respirar.