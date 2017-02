El futur del tritó del Montseny es més optimista arran de la presentació del Projecte Life que impulsen les diputacions de Barcelona i de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana que destinaran 2,97 milions d'euros destinats a la recuperació d'aquest ambfibi, una espècie endèmica en "perill crític d'extinció".El projecte, que va arrencar l'octubre passat, s'allargarà encara fins el 2020 i es finançarà amb fons provinents de la Unió Europea en un 60% i dels socis de la iniciativa que aportaran l'altre 40%, segons que han explicat el biòleg del Parc Natural del Montseny i coordinador del projecte, Daniel Guinart. Per aconseguir l'objectiu de millorar l'estat de conservació de l’amfibi i el seu hàbitat de ribera es preveuen 49 programes agrupats en sis línies de treball.Es calcula que la població del tritó del Montseny no excedeix els 1.500 exemplars adults i la seva àrea de distribució és petita i fragmentada, inferior als cinc quilòmetres lineals i amb una àrea total menor de 8 km². Tanmateix, el tritó del Montseny està adaptat als rierols de muntanya i depèn d'un hàbitat pur i original, que es veu afectat per les amenaces vinculades al canvi climàtic i a les activitats humanes, ha recalcat el director del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa de la Generalitat, Manel Pomarol. Amb el Projecte Life es duplicarà o triplicarà la capacitat dels quarisa de Pont de Suert, Zoo de Barcelona i Torre Ferrussa per "passar a una producció industrial i distribuir el tritó del Montseny a altres zones del territori".Entre les actuacions previstes hi ha avaluar la diversitat genètica del programa de cria en les successives generacions, verificar el pedigrí de tots els individus i optimitzar genèticament les reintroduccions. També incrementar la producció d'ous fèrtils per a la millora del programa de cria. L'objectiu de l'acció també és millorar la salut, a nivell reproductiu i osteològic, dels exemplars nascuts i mantinguts en captivitat.A banda, es promourà una exposició itinerant pels municipis del Montseny, Girona, Barcelona i l'àrea metropolitana, així com l'elaboració d'un documental i material escolar que ha portat a terme la Diputació de Girona, ha explicat Albert Gómez, diputat delegat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona.A la presentació del projecte també hi han intervingut el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, el director general de Forestal Catalana, Gabriel Esquius i el cap de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, Josep Maria Alonso. En l'acte també hi han assistit la directora del Parc Natural del Montseny, Joana Barber, i la directora del Zoo de Barcelona, Carme Lanuza.