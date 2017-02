Aquest és l'ordre de sortida de Carrosses Modalitat B del #carnavaltorello pic.twitter.com/bSDbaCpxk1 — Carnaval de Torelló (@Carnavaltorello) 21 de febrer de 2017

El Carnaval de Terra Endins de Torelló ja ha arribat. En la 39a edició i amb un nou organitzador al capdavant, ACTE, s'han introduït algunes novetats al programa. Aquestes són algunes novetats d'enguany:El 9TV serà l'encarregat de retransmetre la festa del Pullasso i la rua del Carnaval de Terra Endins. Així doncs es podrà seguir la festa des d'aquest canal i el 159 de Movistar+. D'altra banda, també es podrà seguir el carnaval en directe amb una pantalla que estarà instal·lada a la placeta d'en Pujol.La carrossa del jurat -feta per la colla Els Independents d'Última Hora- serà l'encarregada d' encetar la rua del Carnaval i portar tots els membres fins a la nova ubicació: al carrer Anselm Clavé. Estarà format pel cantant Cris Juanico, l'actor Sergi Mateu; l'artista plàstic Narcís Ballús; l'experta en comunicació creativa Dolors Boatella; la dissenyadora tèxtil Maribel Salvans; i el dissenyador industrial Ramon Soler.Pel que fa al recorregut, enguany varia lleugerament. La rua de Carnaval d'enguany retalla el recorregut per la plaça Joanot Martorell i, per tant, no es dona tota la volta a la plaça. El ball final del Carnaval passa a dir-se Terra Endins Festival , amb tres espais musicals diferenciats. Un dels tres ambients de la nit de la disbauxa és l'Espai Carpa, on es fa el lliurament dels premis de la rua i també hi actua la banda de versions Virus i PD Ratlles.El segon espai, és el pavelló amb el FreakShowCircus, a càrrec d'una de les marques i promotores més potents del moment, Midnight, i la música va a càrrec dels seus DJ residents: Luka Caro, Ruben Rider, Madness Gangsters i Albet González.El tercer espai és la carpa electrònica que compta amb We Project Carnival amb la millor música electrònica del moment de la mà de Raul Mezcolanza, Elio Kenza, Kostha i Leqmotiv & Andi.Amb motiu del Carnaval de Terra Endins, la Policia Local fa un seguit de recomanacions davant la previsible afluència massiva de públic, la tarda i la nit de dissabte, coincidint amb la celebració de la Rua i, posteriorment, el Ball de Carnaval al pavelló municipal. S'indiquen els carrers afectats per restriccions circulatòries i es recomanen diverses zones d'estacionament, senyalitzades i distribuïdes per tota la població. Consulta aquest enllaç Si no es té el tiquet per tornar amb el BusNit, hi ha un altre possibilitat: tornar amb tren a primera hora de matí. Pots consultar les noves combinacions que s'han adaptat expressament per l'ocasió en aquest enllaç El jurat encapçalarà les 20 carrosses del Carnaval de Torelló. D'aquesta vintena, 5 carrosses són de la categoria B i la resta (15) de la categoria A, amb més de 25 persones. Aquest és l'ordre: