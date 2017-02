La instal·lació de Dimitri Xató, ha transformat la plaça Major de Vic en un camp de refugiats. Foto: Adrià Costa

Aquest divendres, la plaça Major de Vic s'ha convertit en un campament de refugiats. Es tracta d'un muntatge que ha fet l'artista català d'origen Belga Dimitri Xató instal·lant 15 tendes militars, on cadascuna d'aquestes està pintada amb dos retrats en color de refugiats sirians. L'autor ha explicat a Osona.com la necessitat de traslladar una temàtica actual, que ja s'havia viscut molts anys enrere. De fet, la besàvia de Xató era de Roses i va haver de marxar a Bèlgica.El director de cinema, productor de Dejavu Films i actor Joan Frank Charansonnet és l'encarregat de captar les impressions dels vianants a través de l'objectiu. D'una banda, el director ha gravat amb càmeres de tecnologia 4K el muntatge de la performance i també ho farà quan es desmunti aquest divendres al vespre. I per l'altra, a hores d'ara, va captant les reaccions que tenen aquells que es paren a observar el campament efímer.Frank Charansonnet explica, que un cop acabada la gravació, es crearà un "migmetratge" on es farà "un paral·lelisme amb els refugiats que ha tingut Catalunya tradicionalment". "La meva àvia també havia estat refugiada; va ser una de les exiliades de la Segona República", remarca el productor. Així doncs, amb imatge d'arxius, les que actuals, les impressions dels vianants, i les intervencions que faran alguns poetes osonencs, es projectarà d'aquí a un mes el resultat.La pluja ha espantat els visitants durant el matí, Joan Frank Charansonnet espera que a la tarda s'apropi més gent a la plaça Major. Tot i així, tal com ha destacat el director, "és la imatge més real de quan els refugiats arriben a les platges, amb la pluja i el fang".D'altra banda, Frank Charansonnet remarca que, a més de la plaça, hi ha una altra part dels "Herois" al Casino de Vic, una exposició que s'inaugura aquest divendres a les 8 del vespre i es podrà veure fins al 26 de març. Hi col·laboren l'Ajuntament de Vic, el Casino i Casa Nostra Casa Vostra.