Dos vehicles han bolcat aquest matí al quilòmetre 40 de la C-17 en menys d'una hora, entre Tagamanent i Aiguafreda. A més, tal com informen els Bombers de la Generalitat, el primer ha bolcat a les 11.13 en sentit Vic i el segon en sentit Barcelona a les 12.20.



A hores d'ara el trànsit ja està restablert, però s'ha tallat en sentit nord un carril. Per aquest motiu, es circula lentament per la via. En total s'hi han desplaçat quatre dotacions de bombers, 2 vehicles per cada accident.