Una persona ha resultat ferida lleu aquest divendres al matí en un xoc entre dos cotxes al barri del Remei de Vic. Segons l'ajuntament, el sinistre ha passat quan passaven vint minuts de les nou a la cruïlla dels carrers Raimon d'Abadal i Virrei d'Avilés, on un turisme s'ha saltat un Stop i ha xocat amb un altre vehicle, que s'ha enquestat contra l'aparador d'una església evangèlica.



Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès in situ el conductor del vehicle envestit, que ha resultat ferit lleu. La zona ha estat acordonada com a mesura preventiva.