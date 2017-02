Pau Vendrell, de l'Escorial de Vic, guardonat amb el 1r premi de la modalitat B de la categoria 2. Foto: UVic-UCC

Anna Fustero, de La Salle de Manlleu, guardonada amb el 1r premi de la modalitat A de la categoria 1. Foto: UVic-UCC

L'Aula Magna de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ), va acollir aquest dijous al matí l'acte de lliurament de premis de la cinquena edició del Premi Llegim Ciència , dins el marc de les Tertúlies de Literatura Científica (TCL) organitzades per la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat. En aquesta ocasió, el concurs va proposar a alumnes de 3r i 4t d'ESO la lectura de la novel·la La ciutat oblidada de l'escriptora Maria Carme Roca, que versa sobre l'energia nuclear i recorda l'accident de Txernòbil del 1986. En total s'hi han presentat 94 relats (37 relats en la categoria 1, de 3r d'ESO; i 57 relats en la categoria 2, de 4t d'ESO) de 21 centres de secundària d'arreu de Catalunya que han participat al concurs.Abans del lliurament de premis, l'escriptora Maria Carme Roca va impartir una xerrada sobre la seva novel·la La ciutat oblidada, i el doctor en Matemàtiques Vladimir Zaiats va compartir la seva experiència personal viscuda a Ucraïna durant l'accident nuclear de Txernòbil, i va reflexionar sobre la seguretat de les centrals nuclears. L'entrega de premis es va celebrar en dues sessions, una per categoria, i hi van participar 579 estudiants (306 de 3r d'ESO i 273 de 4t d'ESO) que podien participar en dues modalitats diferents: La modalitat A, que consistia en escriure un final alternatiu a la novel·la de Roca, i la modalitat B, que consistia en respondre una pregunta relacionada amb la temàtica de la novel·la. L'acte va ser presidit per la degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC, Laura Dempere, i pel vicerector de Recerca i Professorat, Jordi Villà.Aprofitant el fil argumental de la novel·la, al vestíbul de la biblioteca de l'edifici de la Torre dels Frares es podrà veure, fins a finals de març, l'exposició "Recordant Txernòbil", ideada per Gemma Mascaró de l'equip de la biblioteca. Aquests dies, al vestíbul d'aquest mateix edifici també s'hi poden veure projectats diferents documentals sobre l'accident nuclear.El jurat, format per persones especialistes del món de la ciència, la tecnologia i la literatura, va atorgar els següents premis: En la Categoria 1 (3r d'ESO) - Modalitat A, el 1r premi ha estat per a Anna Fustero, de La Salle de Manlleu; el 2n premi per a Mariam Korchi, de la Secció d'Institut Les Margues de Calldetenes; el 3r premi per a Laia Colomé, de l'Institut Pla de l'Estany de Banyoles, i el 4t premi per a Jordi Salvadó, de l'Escola Internacional del Camp de Salou. En la Modalitat B, el 1r i 2n premis han estat, respectivament, per a Anna Brusosa i Miquel Salamanca, del Col·legi Sant Miquel dels Sants; el 3r premi ha estat per a Gunnar Montseny, de l'Escola Internacional del Camp, i el 4t premi per a Blai Moreu, de l'Institut del Voltreganès.En la Categoria 2 (4t d'ESO) - Modalitat A, el 1r premi ha estat per a Núria Bosch, de l'Escola Vedruna de Ripoll; el 2n premi per a Júlia Morera, de l'Institut de Taradell; el 3r premi se l'ha endut Emma Escobar, de l'Escorial de Vic, i el 4t premi Laura Costa, de l'Institut de Taradell. En Modalitat B, el 1r premi ha estat per a Pau Vendrell, de l'Escorial de Vic; el 2n premi per a Jon Elipe, de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona; el 3r premi per a Berta Flores, de la Institució Montserrat de Barcelona, i el 4t premi per a Laura Díaz, de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona.Els premis atorgats han estat gentilesa de la Fundació Espavila, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC (FCT), la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), l'Editorial la Columna, la Fundació Catalunya la Pedrera, el Consell Comarcal d'Osona i la Societat Catalana de Biologia.La desena edició de les Tertúlies de Literatura Científica (TLC) de la UVic-UCC va comptar amb un programa format per 10 tertúlies diferents, que acabaran el proper 19 d'abril amb una sessió sobre biomedicina amb el doctor Salvador Macip a l'Aula Magna de la UVic-UCC. Aquest cicle de tertúlies ha aplegat un total de 2.362 estudiants de 13 centres de Secundària.