L'Ajuntament de Torelló, a través de la regidoria de Seguretat Ciutadana, adverteix d’unes estafes telefòniques que, els últims dies, s’han detectat al municipi. En diferents domicilis s'ha rebut una trucada d’algú que s’identifica com a representant de la companyia del gas i notifica un suposat deute de l’abonat amb la companyia.



La persona que truca insta a l’abonat a fer l’ingrés de la quantitat en un compte corrent. Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana es demana que no es faci cas d’aquestes trucades i es recorda que la companyia no fa mai aquestes gestions per telèfon.