En Margalef és el fill bastard del rei Carnestoltes. L'astut Xapot el Bruixot intenta enredar-lo per tallar-li el penis, i així poder menjar botifarra i assaborir un beuratge "màgic" per sopar durant el Dijous Llarder. Amb aquest argument lúdico-festiu-sexual, centenars de joves han donat el tret de sortida a tres dies de celebracions amb motiu del Carnaval de Terra Endins, que tindrà lloc a Torelló aquest dissabte, i on es preveu una assistència de 60.000 persones. Confeti, música i joves disfressats amb ganes de passar-ho bé han marcat una vetllada que ha omplert una plaça Vella de Torelló que s'ha fet petita, després d'una cercavila pel casc antic, i on un ritual fàl·lic ha encès l'espurna de la disbauxa entre els assistents.Cobla, grallers, gegants, capgrossos, diables i cant coral s'han barrejat aquest dijous a la nit a la plaça Vella de Torelló per fer gaudir a tothom. Tots els personatges que participen al 'Pullassu' han iniciat la cercavila pel casc antic després d'escoltar amb atenció el pregó del Rei Carnestoltes. Un cop acabat el recorregut, s'ha donat inici a un famós ritual que fa vint anys que se celebra.En Xapot el Bruixot ha començat a enredar el fill bastard del rei Carnestoltes, en Margalef, per tallar-li el penis i poder menjar botifarra per sopar, amb motiu del Dijous Llarder, i beure apòzema màgica, un beuratge propi de la festa amb ingredients secrets. Els personatges, seguits per tot el públic ballant al mateix temps, han començat a fer la dansa de l'aparellament, el de la Guita Tita, el ball del Xirri i el del Cavaller del Gran Pullassu. Per la seva banda, la coral Lloriana Jove i la cobla La Tarasca han posat la nota musical a tot aquest guirigall. Els joves de Torelló s'han anat alternant per dur a pes de braços els dos gegants, en Margalef i la Fortiana la Marrana, per la rua i després als balls dins el recinte sagrat.Durant la festa, destaca el paper dels quatre capgrossos. Quatre elements que un cop barrejats, amaneixen la festa amb el beuratge "màgic" i vinculen Torelló amb els carnavals més importants del país. El capgròs groc representa el pixum de burra de Solsona; el vermell, la sang d'un verge de Sitges; el verd, les cagarrines d'un empatx de caramels de Vilanova, i el blanc, el semen de la Guita Tita de Torelló.Des de fa més 30 anys el divendres abans de Carnaval pels carrers de Torelló es poden trobar dones que només ho són per un dia, i des de fa nou anys, també s'hi poden trobar homenots. D'aquesta manera, cada any s'hi donen cita homes amb pits i faldilla i dones amb bigoti i patilles que busquen passar-s'ho bé durant el que es considera com l'avantsala de l'esperat Carnaval de Terra Endins. La diversió s'inicia amb una rua que culmina amb una passarel·la a la plaça Nova, on senyoretes i homenots desfilaran per lluir els seus vestits davant dels ulls de centenars de persones. Enguany, com a novetat, i per primera vegada, el Rei Carnestoltes farà el pregó de les Senyoretes.El Carnaval de Terra Endins arribarà al seu punt àlgid aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i s'allargarà fins ben entrada la nit. El recorregut començarà a la plaça de la Sardana i s'acabarà a la plaça Joanot Martorell. Les carrosses, normalment dignes dels artistes més detallistes, s'acompanyen sempre dels balls de les colles que esdevenen l'ànima de la festa. Un dels trets diferencials del Carnaval de Terra Endins és el fet que no hi ha tanques entre el públic i les carrosses, cosa que convida i incrementa la participació a la festa. Enguany hi haurà una vintena de carrosses acompanyades per uns 3.000 carrossaires. Les carrosses, de temàtiques molt variades, les elaboren al llarg de l'any les mateixes colles que participen al carnaval.

Recull de galeries del Carnaval de Terra Endins