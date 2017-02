A la trobada amb l'alcaldessa i els regidors Foto: ACN

L'1 de setembre de 2017, Vic estrenarà una oficina de l'Agència Tributària de Catalunya a la zona del Mil·lenari, al carrer de l'Era d'en Sellés, amb una plantilla d'onze treballadors. Així ho ha anunciat aquesta tarda el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, en una trobada amb l'alcaldessa Anna Erra sobre el desplegament d'aquest nou projecte per la construcció de la República Catalana."Estem habilitant espais per fer el salt qualitatiu en el servei tributari del nostre país", ha explicat Salvadó, destacant que la ubicació de la nova seu a Vic ha de prestar servei a la comarca d'Osona, però també en d'altres com el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa. "És una ubicació satisfactòria des de la perspectiva d'un servei amb vocació regional", ha remarcat.En aquest sentit, el secretari d'Hisenda ha explicat que aquesta seu respon a "criteris de l'administració pròpia de la Generalitat, amb la divisió pròpia, i no a l'estructura de quatre províncies que hi ha actualment". Per tant, Salvadó ha explicat que el model té "la voluntat d'apropar-se, de créixer i de tenir la capacitat d'assumir la totalitat de competències de la Generalitat a partir de l'1 de setembre".A la nova oficina, d'uns 200 m2, hi treballaran onze persones que oferiran "un servei integral de totes les competències de la Generalitat" en matèria de tributs. Per tant, portaran a terme la gestió tributària dels impostos cedits, que actualment s'estan gestionant des de les oficines liquidadores dels registres de la propietat; i tota la gestió dels registres propis, que actualment gestiona la Generalitat, a més dels impostos propis i la recaptació. "El 2017 farem un salt qualitatiu: gestionarem el 100% dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat" ha remarcat Salvadó. A més, també gestionaran els deutes del Servei Català de Trànsit i d'altres ens comarcals i locals.Salvadó ha explicat que aquesta era la primera visita a la Catalunya Central, una zona on Manresa també hi tindrà una seu. El secretari d'Hisenda ha remarcat que més endavant també es complementarien aquestes dues seus amb altres oficines compartides del territori. El passat mes d'octubre, l'ATC va iniciar els tràmits per contractar, mitjançant concurs públic, el lloguer de locals a 14 municipis de Catalunya. Aquest desplegament territorial forma part de l'estratègia de creixement de l'ATC i respon a la voluntat del Govern de preparar l'administració tributària per a l'assumpció de les plenes competències fiscals.