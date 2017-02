L' Ajuntament de Vic compleix per segon any consecutiu el 100% dels indicadors de transparència del Segell Infoparticipa, que determina el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP). Vic ja es va situar l'any passat entre els 25 municipis de Catalunya que obtenien el 100% de puntuació, dels 948 que hi ha a Catalunya.Aquesta distinció avalua la informació que es presenta sobre qui són els representants polítics de la ciutat, com es gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació es proporciona sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i les eines que s'ofereixen per la participació ciutadana. Ho han presentat aquest migdia l'alcaldessa, Anna Erra, i la tècnica responsable d'anàlisi de serveis, Gemma Riera.Riera ha explicat que es publica, entre altres aspectes, l'agenda de l'alcaldessa, informació d'actes institucionals, currículums dels regidors, el cartipàs polític o la informació dels plens. D'altra banda, s'exposen les ordenances i les polítiques municipals; com es gestionen els recursos econòmics i en quin estat d'execució estan. També es publiquen les subvencions, qui són els seus perceptors i l'import. Tal com ha remarcat Gemma Riera: "tenim l'objectiu que l'Ajuntament esdevingui un vidre i la ciutadania ho pugui veure".Com a novetat, Riera ha avançat que s'està elaborant un plec de clàusules perquè el codi ètic on s'estableixen els principis de conducta i les normes que han de complir els treballadors públics no només siguin d'obligat compliment per als membres del consistori, sinó que també ho siguin pels actors amb qui contracta l'Ajuntament.A més, l'Ajuntament de Vic vol crear un registre dels grups d'interès amb els que interactuen, és a dir, de quina manera es coordina "l'Ajuntament professional i empresarial", ha explicat Riera.Tanmateix, l'alcaldessa ha apuntat que hi ha tota la informació, però que es vol "fer un pas més" i renovar la pàgina web de cara l'estiu. Així serà de més "fàcil accés, entenedora i participativa". Una de les altres novetats, on ja es pot accedir, és el catàleg de serveis del consistori on hi ha prop de 80 serveis."No ens hem volgut quedar amb aquests 52 indicadors i hem anat més enllà" ha explicat Anna Erra, remarcant que l'Ajuntament de Vic ha analitzat la seva transparència de forma voluntària a través dels 80 indicadors de Transparència Internacional (TI). Aquesta és l'única organització no governamental a escala global dedicada a combatre la corrupció, que vincula a la societat civil, sector privat i els governs en una àmplia coalició global. El resultat de transparència de l'Ajuntament de Vic se situa al 92,5%.Anna Erra ha admès que la nova llei de transparència suposa un volum de treball més gran per a l'Ajuntament, i per això han destinat un dels treballadors a aquesta tasca amb dedicació completa. Tot i que en moments puntuals es podria parlar de "desbordament" com a conseqüència de les peticions, la batllessa ha assegurat que de moment es tracta d'un procés d'aprenentatge i que molts processos d'informació s'hauran d'anar automatitzant. Riera ha explicat que en un any es poden produir entre 10 i 20 peticions d'informació, i el percentatge d'estimació d'aquestes, i per tant de resposta, se situa al 95%.