El pare franciscà Lluís Rocaspana ha mort aquesta matinada als 79 anys. Tal com ha confirmat l'Ordre dels Pares Franciscans a, l'acte de comiat serà aquest dimecres a les 10 a Sabadell, on residia actualment. El pare Lluís Rocaspana va ser molt conegut per ser una persona molt implicada a la ciutat de Vic, sobretot en el barri del Remei, on va passar 27 anys dels 50 de sacerdoci.El treball del pare Lluís va destacar per la seva tasca integradora vers la població nouvinguda i els seus cultes, en un barri amb un índex molt elevat d'immigrants. Tant el pare Lluís com l'altre frare que hi havia a la parròquia del Remei, Albert Salarich, van haver de deixar la ciutat per manca de relleu generacional a finals del 2012. D'aquesta manera, es va tancar una etapa de 800 anys de presència de la comunitat franciscana a Vic. A la parròquia del Remei, hi van arribar als volts de 1750.

Fotos de la festa de comiat dels dos pares franciscans