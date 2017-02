INFORMACIÓ BÀSICA Edat: a partir de 16 anys (amb autorització familiar)

Preu: 6 euros

Dates inscripcions: del 9 al 23 de febrer

Places limitades

El Servei de Joventut del Consell Comarcal d'Osona i Torelló Jove de l'Ajuntament de Torelló col·laboren per oferir, un any mes, el servei de Bus Nit per la nit del Carnaval de Terra Endins de Torelló . Aquest projecte consisteix en oferir a la població jove dels municipis d'Osona que ho sol·licitin, un servei de transport que faciliti els desplaçaments nocturns en determinats esdeveniments.Així, s'ofereix el trajecte de tornada la nit del dissabte 25 al diumenge 26 a les 4 de la matinada des de Torelló fins als municipis de la comarca que hagin realitzat inscripcions. La parada des d'on sortiran els autobusos s'ubicarà al carrer del Ter, a la zona del Gimnàs Osonawellness (antiga discoteca Danatela).L'autobús surt amb puntualitat; és per això que totes les persones que no hi arribin, perdran el servei eximint de tota responsabilitat al Consell Comarcal d'Osona i als ajuntaments que prenen part en aquest programa.D'altra banda, per la mateixa nit del Carnaval de Torelló, s'ha organitzat la campanya "Per Carnaval, tot s'hi val? Passa-t'ho bé sense passar-te", que vol servir per donar recomanacions a tots els joves per gaudir d'una nit sense ensurts. En aquesta campanya, que també hi han participat les entitats organitzadores del Carnaval, es donen consells relacionats amb temes d'alcohol i drogues o del comportament a seguir durant el carnaval.

Descarregar l'autorització familiar