La Vetllada de Cuina Solidària es celebra als jardins de l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Foto: David Fajula/GFM

La cinquena edició de la Vetllada de Cuina Solidària ja escalfa els fogons. El certamen, que organitza l'associació Osona Cuina des de l'any 2013, se celebrarà el proper dijous 8 de juny a l' Escola d'Hostaleria de Tona Es tracta d'un sopar compost per 25 tapes que elaboren de manera altruista els xefs de diversos restaurants i establiments de la comarca d'Osona. Tots els diners que es recapten a través de la venda dels tiquets de l'àpat als comensals es destinen al projecte solidari seleccionat pels organitzadors de la Vetllada.Precisament, la setmana passada es va obrir el termini perquè totes les entitats solidàries d'Osona presentin les seves propostes. Els organitzadors valoren que siguin projectes que lluitin contra la pobresa o l'exclusió social dels col·lectius desafavorits i, sobretot, que es desenvolupin totalment o en gran part a la comarca.El procés de recepció de les propostes es tancarà el proper 31 de març. Els projectes es poden entregar presencialment a l'Escola d'Hostaleria d'Osona en els horaris habituals d'obertura. A partir de llavors, començarà el procés de selecció del projecte o projectes guanyadors, als quals es destinaran els fons recaptats durant la Vetllada.La Vetllada manté l'esperit de les darreres edicions: fomentar la solidaritat, finançar iniciatives que contribueixin a fer efectiva la cohesió social i promocionar la cuina dels restaurants osonencs. Amb aquest triple objectiu com a fita, els organitzadors han decidit augmentar el preu dels tiquets de 25 a 30 euros per persona. D'aquesta manera, esperen incrementar la recaptació final, que l'any passat va fregar els 13.000 euros.