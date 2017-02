Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà. Foto: Diputació de Barcelona

L'Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà és poc eficient energèticament (qualificació energètica E). Així ho ha determinat la Diputació de Barcelona en la certificació i tramitació energètica que ha fet de l'edifici.Per això, la Diputació ha elaborat un estudi per a l'optimització energètica de l'edifici amb l'objectiu de posar a disposició del consistori una eina per optimitzar el consum d'energia i les emissions de CO2 d'aquest equipament. La Diputació ha entregat aquest estudi a l'Ajuntament de Sant Hipòlit.El treball de l'edifici inclou un seguit de mesures per disminuir el consum energètic i les emissions de CO2 de l'edifici fins poder obtenir una qualificació A amb un estalvi d'emissions del 80%, similar als estàndards previstos per al 2020 d'edificis d'emissions quasi nul·les (nZEB).El Reial decret 235/2013 de 5 d'abril, de procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, decreta l'obligació de disposar del certificat d'eficiència energètica a tots els edificis propietat o ocupats per administracions públiques amb una superfície útil superior a 250 m2. Amb aquest treball el municipi disposa d'un document de guia per aconseguir uns equipaments més respectuosos amb el medi ambient.