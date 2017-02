Xavier Pérez Esquerdo, durant un programa de La segona hora. Foto: Twitter @perezesquerdo

El periodista Xavier Pérez Esquerdo, conegut per formar part de l'equip de La segona hora de RAC1, serà el pregoner del Carnaval de Taradell el proper 4 de març. El popular locutor serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la rua de la disbauxa pels volts de dos quarts de 7 del vespre des de la plaça de l'Atlàntida.Coneixent la seva faceta còmica, el pregó estarà carregat de dosis d'humor per començar de la millor manera el Carnaval. A més, Pérez Esquerdo formarà part del jurat, juntament amb personalitats de Taradell i representants d'altres carnavals.D'aquesta manera, el periodista agafa el relleu a als humoristes Peyu i Pep Plaza, al seu company de programa Quim Morales ( La segona hora de RAC1 ), a la jove actriu Marina Comas (Pa Negre), al popular Richard i a la periodista de TV3 Raquel Mateos (Hat-trick Espanyol), que han estat els pregoners del Carnaval des que Ràdio Taradell va assumir l'organització de la festa.El Carnaval de Taradell allargarà la rua, però no tindrà festa jove . Tal com va explicar l'alcalde del municipi, Lluís Verdaguer, a"es vol potenciar més la rua i unificar la festa", ja que fins ara hi havia dues festes paral·leles: la festa jove i la festa dels carrossaires. Verdaguer va reconèixer que se'ls havia descontrolat la festa i per això la volien reconduir.El Carnaval s'avança mitja hora i, per tant, La concentració de carrosses serà a dos quarts de sis de la tarda i es farà a l'avinguda dels Vilademany. Des de la setmana passada, la inscripció de carrosses i comparses està en marxa. Es pot fer a les oficines de l'Ajuntament de Taradell i a www.radiotaradell.net Com els últims anys, les millors carrosses i comparsa es premiaran econòmicament. El primer premi a la millor carrossa està dotat amb 400 euros; el segon, amb 300 euros, i el tercer, amb 100 euros. El premi a la millor comparsa també serà de 100 euros.

