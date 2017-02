Barecu

Dijous Llarder a la plaça Major de Vic Foto: Adrià Costa

Un any més, el col·lectiu Osona Cuina celebra el Dijous Llarder, aquest 23 de febrer, amb una gran festa popular a la plaça Major de Vic. Els xefs osonencs volen transmetre l'esperit d'aquesta jornada tan osonenca amb un seguit d'activitats gastronòmiques que giraran al voltant del porc, un dels productes més destacats del territori.Enguany, Osona Cuina allarga els horaris i recupera el sopar, que ja s'havia fet en edicions anteriors. Aquest àpat estarà basat en tapes gastronòmiques que elaboraran els mateixos cuiners amb propostes tant dolces com salades, però totes basades en el producte estrella de la jornada: el porc.Així, es podrà trobar des d'una costella lacada amb mel i carbassa al romaní; unes crestes de porc amb curri i poma; o una pannacotta de llet d'ovella, greixons, salsa de maduixots i gerds. Aquestes són algunes de les més de 15 propostes que es podran degustar. A més, durant el sopar també es podrà gaudir de música en directe i es comptarà amb una gran carpa climatitzada, acondicionada per passar una gran vetllada.La cita arrenca, pels cuiners i per tots aquells que s'hi vulguin apropar, la nit anterior amb la posada en marxa del foc i la col·locació dels porcs a la gran brasa que s'instal·la al mig de la plaça i on es couran durant tota la nit.Com ja és tradició, durant el matí per l'esmorzar i al migdia pel dinar, els cuiners dels restaurants d'Osona Cuina elaboraran els famosos entrepans de porc rostit (disponible aproximadament a les 12 del migdia) i, també d'altres derivats com cansalada i botifarra (des de primera hora del matí). A més, durant el matí es realitzarà un taller d'elaboració de botifarres, destinat a les escoles de Vic que hi estiguin interessades.Els restaurants participants són: Arka Torres Petit , i Tresona XXI . L'esdeveniment compta amb el suport i col·laboració d'Estrella Damm, així com la reconeguda marca del sector carni Ral d'Avinyó i l'Escola d'Hostaleria d'Osona.A més, durant el sopar es podran degustar els vins i caves de la marca Parxet, nou patrocinador del col·lectiu; així com els productes d'Osona Terra, col·lectiu osonenc de productors que estaran representats en les diferents tapes que se serviran al vespre. En aquesta edició també hi col·labora La Selecta, empresa manlleuenca de distribució gastronòmica, com també, Gros Mercat, Ajuntament de Vic i Dielta.