David Elvira a l'Hospital Universitari de Vic. Foto: CHV

El director del Servei Català de la Salut , David Elvira, va visitar aquest dilluns al matí l'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Universitari de la Santa Creu, acompanyat per la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Marta Chandre, i la directora del Sector Sanitari d'Osona, Remei Juncadell. És la primera vegada que el director del Servei Català de la Salut visita les principals institucions sanitàries de la comarca, d'ençà que va ser nomenat per aquest càrrec al gener del 2016.A cadascun dels centres, Elvira s'ha reunit, respectivament, amb els presidents i amb els equips directius del Consorci Hospitalari de Vic i de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Unes sessions de treball que han servit per presentar les institucions i per donar a conèixer la tasca que duen a terme al territori i els principals projectes de futur que impulsaran –molt d'ells conjuntament– en els propers anys. Les trobades han acabat amb una visita a les instal·lacions de cada hospital.