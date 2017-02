01/01/1970

El paper d'Albert Batlle, director dels Mossos, genera crítiques dins la coalició formada pel PDECat, ERC i independents, i la qüestió ja s'ha abordat en reunions de la cúpula parlamentària | Els alts càrrecs d'Interior no creen consens dins de l'antiga Convergència, tot i el suport exhibit per Puigdemont a Jané davant dels atacs de la CUP a la conselleria | La policia catalana tindrà un paper central en cas que l'Estat decideixi intervenir la Generalitat per frenar el procés sobiranista