Dimarts 21 de febrer, acte amb Lluís Llach i Joan Coma a Taradell. El diputat de Junts pel Sí i president de la comissió del Procés Constituent al Parlament, Lluís Llach, serà aquest dimarts a Taradell al costat del regidor de Capgirem Vic Joan Coma, investigat per l'Audiència Nacional. A les 7 del vespre a Can Costa.Divendres 24 de febrer, "Motius pel Sí" amb Jordi Turull a Vic: L’ANC Vic organitza aquest acte amb el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull. A les 7 del vespre al Casino de Vic.Dissabte 25 de febrer, sessió de formació "Fem futur". L'ANC organitza aquesta sessió al Centre Cívic Can Pau Raba de Vic per la nova campanya de l'ANC. A partir de dos quarts de 10, es donaran tècniques de seducció per fer la República Catalana atractiva. Inscripcions a osona@assemblea.cat.