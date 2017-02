Josep Anglada. Foto: Adrià Costa

Josep Anglada ha respost la proposta que va fer Capgirem Vic a l'equip de govern de l'Ajuntament instant a no convidar a Plataforma Vigatana (PLVI) a més reunions on no estigui obligat per Llei . En un comunicat, Plataforma remarca que "és a l'Ajuntament perquè l'han votat els vigatans" i tenen tot el dret d'anar a les reunions.Alhora apunten que no tenen cap dubte que "l'alcaldessa actuarà amb seny i sentit comú i farà cas omís al plantejament antidemocràtic dels antisistemes de Capgirem Vic". La formació de Capgirem va remarcar que no participarien a més reunions (no obligatòries) on Alcaldia i/o qualsevol membre del govern hi convoqués Plataforma Vigatana, "l'extrema dreta feixista vigatana".