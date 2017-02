ERC Osona juntament amb el grup municipal d'ERC-JFM-AM de Manlleu va organitzar aquest dissabte una jornada sobre "Els reptes del municipalisme al 2017". En aquest acte es va nomenar l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, nou president de l'assemblea d'alcaldes i regidors d'ERC, substituint a Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló.Tal com informa el partit en una nota de premsa, la matinal es va dividir en dues parts: el paper del municipalisme en el procés i la República Catalana i una taula rodona per tractar els diferents models de gestió de l'aigua.D'una banda, Marc Sanglas, Diputat i Secretari Nacional de Política Municipal d'ERC, va tractar el tema del municipalisme, destacant que "hem de ser l'exemple als municipis de la República Catalana justa i transparent que aspirem a construir" així com la necessitat de "mantenir la unitat i coordinació a tots els nivells per tirar endavant el procés". Per Sanglas, el món municipal és bàsic per assolir la independència.D'altra banda, en la taula rodona es va debatre sobre els diferents models de la gestió de l'aigua tractant-se pros i contres de cadascun d'ells: gestió concessionada, gestió concessionada amb intenció de municipalitzar, gestió de consorci públic i gestió directa. Enric Vilaregut, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manlleu; Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau; Josep Mª Freixanet, alcalde d'Olost; i Xavier Rierola, alcalde de Seva, en van ser els ponents. A més, es va posar en valor el projecte impulsat en l'anterior mandat des de les conselleries d'ERC al Consell Comarcal de l'empresa mixta d'aigua en baixa que ha de veure la llum aquest mandat.