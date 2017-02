Una cinquantena de famílies de Manlleu ja es beneficien del projecte Invulnerables, ideat per Sor Lucía Caram. La iniciativa té com a objectiu pal·liar situacions de pobresa fent especial incidència en els infants i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Es tracta d'un programa pilot a Catalunya per lluitar per la igualtat d'oportunitats d'aquestes famílies, trencant així.Sor Lucía Caram ho va presentar aquest dimarts amb l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, i la regidora de Promoció Social i Personal, Dolors Collell. Manlleu és un dels vuit municipis que hi ha a Catalunya en aquest projecte, que va néixer el 2015, a instàncies d'una proposta realitzada per Sor Lucía Caram des de la Fundació Rosa Oriol, al FC Barcelona, a l'Obra Social La Caixa i al Govern de la Generalitat de Catalunya. Al municipi va començar el maig del 2015, amb 11 famílies on hi havia 16 nens. Aquest curs hi ha 49 famílies amb 60 nens.