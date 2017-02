Sis cooperatives de les comarques centrals s'han agrupat per fer néixer l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, un servei que té la voluntat d'impulsar noves iniciatives d'economia social i cooperativa al territori. El departament de Treball de la Generalitat ha invertit un total de 214.833 euros en aquest nou projecte que, fins a finals d'octubre, ha d'haver complert tres objectius: crear 50 llocs de treball, atendre 1.000 persones interessades en l'economia social i fer néixer 30 empreses cooperatives. Les instal·lacions del nou Ateneu Cooperatiu s'han ubicat al Palau Firal de Manresa, i formen part de la xarxa de deu equipaments d'aquestes característiques que ha impulsat el Govern a tot el país.



El nou equipament és nou espai de trobada i coordinació que neix amb l'objectiu d'impulsar l'economia social i solidària en aquest territori, i crear ocupació estable i de qualitat a partir de la creació de noves cooperatives. L'Ateneu de la Catalunya Central el gestionaran un total de sis cooperatives: Sambucus i Dies d'agost, d'Osona; Gedi i Frescoop, del Bages; L'Arada, del Solsonès; i Set-C, amb seu a Barcelona, però amb presència a la Catalunya Central.



El servei s'ha fixat tres objectius fins a finals d'any: atendre 1.000 persones interessades en l'economia social, fer néixer 30 empreses cooperatives, i crear 50 llocs nous de treball.



La presentació de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central s'ha fet a la Fundació Universitària de Manresa (FUB) per donar constància que, des dels centres educatius, encara hi ha "una tasca molt important per fer a nivell d'emprenedoria".



Suport del Govern a l'economia social



L'economia social i les cooperatives ocupen el 10% de la població activa catalana i representen el 8% del PIB català. El sector està format per un total de 60.000 entitats, que donen servei a cinc milions de persones.



El Govern ha posat en relleu que les cooperatives són les que millor han mantingut els llocs de treball durant el temps de crisi, i considera que, a més, són les que aposten per una millora de les condicions laborals. Per això, creu que el futur passa per aquest tipus d'economia.



Així, el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha decidit invertir més de 3 MEUR per desplegar una xarxa de deu Ateneu Cooperatius arreu del territori. La Catalunya Central és un dels territoris escollits per acollir un d'aquests serveis, juntament amb les comarques gironines, el Barcelonès Nord, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i l'Aran.