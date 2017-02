El jutge titular del Jutjat d'Instrucció nº4 de Vic ha absolt a Josep Anglada per un presumpte delicte de desviació de 32.000 euros del grup municipal de Vic, llavors Plataforma per Catalunya (PxC). La denúncia va ser interposada per Joan Carles Fuentes, Pilar Catalán i Cristina Gayosa d'aquesta formació, el febrer del 2014, que va acabar més tard amb l'expulsió d'Anglada de PxC El president de Som Identitaris (SOMI) i actual regidor de Plataforma Vigatana (PLVI) a l'Ajuntament de Vic considera, a través d'un comunicat, que "la justícia ha posat llum i taquígraf a les males pràctiques" de Plataforma per Catalunya. La nota punta que "Anglada ha tingut sempre les mans netes, i això ha quedat acreditat a les denúncies que li han posat per apropiació indeguda i que sempre les ha acabat guanyant".