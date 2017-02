Dues participants de la First Lego League. Foto: First Lego League

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) torna a acollir, per cinquè any consecutiu, una de les deu proves territorials de la First Lego League (FLL) de Catalunya. Per poder encabir els 68 equips participants, deu més que l'any passat, una de les novetats d'enguany és que la jornada s'allargarà durant tot el dia, de manera que al matí competiran els 32 equips de la categoria FLL i a la tarda els 36 equips de la categoria Júnior.Els equips que competiran a la categoria FLL, formats per un màxim de 10 persones de les edats compreses entre 10 a 16 anys, lluitaran per aconseguir una de les tres places que donaran accés a la competició estatal que se celebrarà a Logroño el 18 març, i que en cas de quedar classificats, podran accedir a l'edició internacional del torneig als EUA. Els equips que participaran en aquesta categoria, tretze seran d'Osona, sis del Bages, un de Ripollès, dos del Vallès Oriental, un del Baix Empordà, quatre d'Andorra, tres del Barcelonès i un del Gironès.Els participants hauran de dissenyar, construir i programar un robot per tal que executi unes missions preestablertes. L'objectiu de la prova és estimular el desenvolupament de diverses habilitats i valors, com el treball en equip, l'emprenedoria, la innovació i la creativitat. El repte d'aquesta edició, únic per a totes les seus, és "Animal Allies" que gira al voltant de la convivència entre els animals i les persones, per fer un món millor. La competició valora el joc del robot, el projecte científic, i com a novetat d'aquest any, els equips hauran de de defensar el disseny del robot davant d'un jurat específic.A la tarda tindrà lloc la participació dels més petits, amb un total de 33 equips, d'edats compreses entre 6 i 9 anys, que exposaran, fora de concurs, els seus projectes de robòtica relacionats amb el lema "Creatures Craze", també sobre animals.La jornada incorporarà un espai de demostració dels Garrins Metàl·lics, l'equip de robòtica de la UVic-UCC, que actualment s'està preparant per participar en la competició internacional Eurobot que se celebrarà a França el mes de maig. També es podrà visitar l'exposició "L'Enginy (in)visible. Dones i tecnologia: passat, present i futur", aprofitant que fa poc es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.El torneig de robòtica FIRST Lego League l'organitza la UVic-UCC i la Fundació Scientia i compta amb la col·laboració de Fundació Caixa d'Enginyers, El 9 Nou, Some, Seidor, Girbau, Elausa, Isern, Casa Tarradellas, JCM-Tech i Divasa Farma Vic. També té el suport del el Col·legi d'Arquitectes, Font Vella, Calidad Pascual i Aprentik.